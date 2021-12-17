Магнитогорск, Челябинская область, , 20:55 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области директор сельскохозяйственного предприятия осуждён за мошенничество с субсидиями. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствие и суд выяснили, что в 2017—2020 годах этот гражданин сдал в областной минсельхоз ложные данные о фактически понесённых расходах. И получил субсидии на сумму более 1,5 млн рублей. Ему назначено три года условно с четырёхлетним испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу одного из сельскохозяйственных кооперативов заподозрили в мошенничестве на более 1,6 млн рублей. Она сдала в минсельхоз ложные сведения о расходах и получила субсидию.