Москва, , 21:41 — REGNUM Франция и Германия не выполняют свою роль посредников в мирном урегулировании на Донбассе. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Восточное партнерство Kolja21

«При нынешнем раскладе сил европейцы не могут способствовать исполнению Минских договорённостей», — заявил эксперт.

Пока Париж и Берлин не готовы оказывать давление на Владимира Зеленского по поводу объявления амнистии и особого статуса Донбасса, переговорный процесс останется в тупике, полагает Борисов.

«Ситуация осложняется тем что французы и немцы рассматривают ситуацию исключительно через призму «российской агрессии», — отметил политолог. Угроза республикам Донбасса со стороны Киева французами и немцами не рассматривается вообще, считает Борисов.

В Берлине и Париже отвергают любые предложения вести прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И нет признаков того, что эта позиция изменится, подчеркнул эксперт.

Таким образом, Франция и Германия на фоне своей предвзятости не в состоянии выполнять свою функцию — посредника между конфликтующими сторонами. Ими оспаривается даже тот факт, что на Украине имеет место быть внутренний конфликт, заключил эксперт.

Напомним, что 15 декабря между президентами Франции и Украины, а также канцлером Германии на полях саммита «Восточное партнерство» прошла встреча, на которой обсуждался конфликт на Донбассе.