Москва, 17 декабря, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Франция и Германия не выполняют свою роль посредников в мирном урегулировании на Донбассе. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«При нынешнем раскладе сил европейцы не могут способствовать исполнению Минских договорённостей», — заявил эксперт.

Пока Париж и Берлин не готовы оказывать давление на Владимира Зеленского по поводу объявления амнистии и особого статуса Донбасса, переговорный процесс останется в тупике, полагает Борисов.

«Ситуация осложняется тем что французы и немцы рассматривают ситуацию исключительно через призму «российской агрессии», — отметил политолог. Угроза республикам Донбасса со стороны Киева французами и немцами не рассматривается вообще, считает Борисов.

В Берлине и Париже отвергают любые предложения вести прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И нет признаков того, что эта позиция изменится, подчеркнул эксперт.

Таким образом, Франция и Германия на фоне своей предвзятости не в состоянии выполнять свою функцию — посредника между конфликтующими сторонами. Ими оспаривается даже тот факт, что на Украине имеет место быть внутренний конфликт, заключил эксперт.

Напомним, что 15 декабря между президентами Франции и Украины, а также канцлером Германии на полях саммита «Восточное партнерство» прошла встреча, на которой обсуждался конфликт на Донбассе.