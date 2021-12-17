Женева, Швейцария, 17 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 545 136 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5766 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 17 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 271 963 258 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 331 019 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 527 234 выявленных инфицированных и 5859 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.