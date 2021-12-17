Смолян, , 20:44 — REGNUM Жительница города Смолян (юг Болгарии) обнаружила и вернула владельцу пакет, в котором содержалась крупная сумма денег и документы, содержащие секретную информацию. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Деньги Smolnarod.ru

Согласно официальной информации, указанный пакет был найден на тротуаре в центре города. При этом нашедшая сверток женщина немедленно обратилась в полицию, где были уточнены координаты потенциального получателя пакета.

В упомянутом свертке оказалось более 2200 левов ($1500), а также выписки из медицинской лаборатории, содержание которых хранятся в тайне. Предполагается, что в ближайшее время честная гражданка получит за свой поступок материальное вознаграждение.