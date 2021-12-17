Москва, 17 декабря 2021, 20:37 — REGNUM Харизма президента России Владимира Путина такова, что его не с кем сравнить, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Сравнивая президента России с такими харизматическими, по оценке Пескова, личностями, как бывшие германские канцлеры Гельмут Коль и Ангела Меркель, бывший французский президент Жак Ширак, председателе КНР Си Цзиньпин, представитель Кремля сказал:
Представитель Кремля добавил, что уже сейчас Путин также уникален по следу в истории.
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