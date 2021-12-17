Касли, Челябинская область, 17 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Каслях Челябинской области осудили гражданина, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, ночью 27 июня он повредил навесного замка и покинул учреждение. Однако в тот же день его поймали в автомобиле такси.

Суд назначил гражданину полтора года заключения. Отбывать их ему предстоит в колонии строгого режима.