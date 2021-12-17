Екатеринбург, 17 декабря 2021, 20:25 — REGNUM В Свердловской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов против COVID-19. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.
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Первый компонент они должны получить к 1 февраля. А второй — не позднее 1 марта. При этом от прививок освобождены те лица, которым удалось получить медицинский отвод.
Ранее в обязательном порядке должны были привиться работники органов власти, сферы образования, государственные гражданские и муниципальные служащие и другие.