Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Свердловской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов против COVID-19. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Первый компонент они должны получить к 1 февраля. А второй — не позднее 1 марта. При этом от прививок освобождены те лица, которым удалось получить медицинский отвод.

Ранее в обязательном порядке должны были привиться работники органов власти, сферы образования, государственные гражданские и муниципальные служащие и другие.