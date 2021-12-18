18 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 17:21 — REGNUM Ведущий CNN и обозреватель Washington Post Фарид Закария признался, что он озадачен низкими рейтингами президента США Джо Байдена. В статье под названием «Загадка плохой репутации Джо Байдена» журналист заявил, что президент якобы расплачивается за то, что возглавил Белый дом в сложные времена и что низкий рейтинг не является его виной.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется странным, что Байден настолько непопулярен. К концу подходит его первый год в Белом доме, и у него самый низкий рейтинг одобрения среди всех избранных президентов в современную эпоху, за исключением Дональда Трампа. Почему?» — написал журналист.

Закария описал Байдена как «гениального, симпатичного человека» и отметил, что некоторые из его политических тактик были популярны среди американцев. Он также заявил, что в экономическом плане дела в стране идут «достаточно хорошо», несмотря на рекордную инфляцию, общенациональные проблемы с поставками и нехватку рабочей силы.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В 2017 году мы продемонстрировали самый высокий экономический рост за более чем десятилетие и установили рекорд, показав 3 квартала подряд рост ВВП более 3%. Такого уровня роста не было почти 15 лет. В 2017 году фондовый рынок установил несколько исторических максимумов и рос все 12 месяцев. В какой-то момент в 17-м году рейтинг одобрения Трампа составлял 35%. Кто-нибудь помнит, чтобы СМИ, не говоря уже о сотрудниках CNN, оправдывали его?» — недоумевает mreggypantz.

«Факты остаются без внимания, когда вы разговариваете с либералом», — отвечает pilotrod.

«Неспособность демократов установить причину и следствие не перестает меня удивлять. Дедуктивное мышление полностью покинуло Вашингтон, систему образования и корпоративные СМИ. Остальные живут на другой планете, где мы действительно можем критически мыслить», — указывает tmart52.

«Либералы знают, почему опросы работают против них, но причина этого не вписывается в их повествование, поэтому они ведут себя глупо», — считает YouWant.

«Не могу не согласиться. Я наблюдал за этим с изумлением в течение многих лет. Как будто они не могут понять, что если ударить молотком по большому пальцу, то будет больно», — соглашается Rolltide#1.

«Таким образом, загадка решена. Фарид интеллектуально дефицитен и идеологически заморожен, вот почему он не может понять проблему, а тем более реакцию общества на нее», — объясняет Randy.

Нэнси Пелоси John Harrington

«Похоже на Пелоси. «Я не знаю, в чем проблема, может быть, вы знаете». Ну, если она не знает, то кто из левых знает? Те из нас, кто справа, знают», — имеет в виду madeincanada099 спикера палаты представителей Ненси Пелоси.

«Я не нахожу это загадкой. Я не думаю, что большинство избирателей находят это озадачивающим», — комментирует ssmyth.

«Одно только фиаско в Афганистане сделало бы Байдена непопулярным. Но добавьте сюда высокие цены на бензин, которые Байден, безусловно, помог поднять, инфляцию, которую он не пытается контролировать, намеренное избегание Байденом СМИ и его общее язвительное отношение, и у вас будет достаточно причин для непопулярности Байдена», — рассказывает oldhappycamper.

«Я поражен, что рейтинг его неодобрения не намного выше. Неудивительно, что репортеров CNN, которые ничего не могут сделать правильно, смущает, что Байдена столько много людей не любят», — пишет Guylobo.

Напомним, что рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics, показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.