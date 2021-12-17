Санкт-Петербург, , 20:36 — REGNUM К тушению пожара на корвете на предприятии «Северная верфь» в Петербурге привлечено 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. При пожаре пострадали три человека. По предварительным данным, горит корвет «Проворный», который в ближайшее время должны были передать ВМФ России.

Корвет проекта 20 385 (эскиз) Mil.ru

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 18:22 мск 17 декабря, с улицы Корабельной, д. 6, в Кировском районе, где находится предприятие.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе городской «скорой помощи», при пожаре пострадали три человека: один мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Еще двое — в удовлетворительном состоянии, один из них после оказания помощи отправлен на амбулаторное лечение. Тяжело пострадавших нет.

Корвет «Проворный» (проект 20 385) заложен 25 июля 2013 года. Является первым серийным корветом данного проекта. Экипаж корвета «Проворный» в сентябре 2021 года прибыл в Санкт-Петербург для завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Экипаж корабля был сформирован на Тихоокеанском флоте.

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