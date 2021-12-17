Степанакерт, 17 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В зоне военного противостояния между Арменией и Азербайджаном в последние дни прекратились перестрелки. Об этом ИА REGNUM 17 декабря сообщил военный корреспондент ИА «ANNA News», публицист Андрей Камыжикин.

(сс) Bayhaluk Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar

В период со 2 по 10 декабря в регионе были зафиксированы локальные бои с применением разнокаблиберного стрелкового оружия. В результате престрелок с армянской стороны были убитые и раненые

10 декабря азербайджанская армия применила ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства, с которого была сброшена малогабаритная управляемая бомба MAM-L.

Kingbjelica Выскоточная малогабаритная бомба MAM-L турецкого производства

Фото и видео фрагментов примененного боеприпаса подтверждают это, однако официального заявления от силовых структур Армении по этому поводу не последовало. Возможно замалчивание факта применения «Байрактара» по позициям Армении, по мнению корреспондента, являлось ни чем иным, как «зачисткой» информационного поля перед предстоявшими переговорами Алиева и Пашиняна в Брюсселе.

«Начиная с 11 декабря провокации и перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном не фиксировались. Но я думаю, что это затишье всего лишь закономерная реакция на ряд встреч между лидерами Армении и Азербайджана, состоявшихся на этой неделе в Брюсселе в формате саммита «Восточного партнерства». Неделя — слишком короткий временной промежуток для каких-то выводов. Учитывая количество неразрешенных вопросов между сторонами, не думаю, что это перемирие продлиться долго. Взаимные территориальные вопросы неизбежно будут приводить к эскалации и продолжаться это будет до тех пор, пока не будут проведены все процедуры по демаркации и делимитации границ между Баку и Ереваном», — заявил Камыжикин.

Как считает корреспондент, на сегодняшний день, самыми вероятными местами для эскалации боевых действий являются направления, где азербайджанские войска находятся на территории Армении — Гегаркуникская и Сюникская области, а также Арцах, где в некоторых местах азербайджанские войска находятся в непосредственной близости к армянским населенным пунктам.

Напомним, что азербайджанская армия во время Второй Карабахской войны в больших количествах применяла состоявшие у неё на вооружении ударные дроны Bayraktar турецкого производства.