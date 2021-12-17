Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Пожар начался на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Четыре человека пострадали. Пожар произошёл во время покраски.

Пожар © Олег Кугаев

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, у остальных пострадавших диагностированы лёгкие травмы.

Уточняется, что загорелся строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20 385. Площадь возгорания превышает 80 квадратных метров. От огня пострадали ходовая рубка главного командного поста и мачтовая конструкция.