Москва, 17 декабря 2021, 21:50 — REGNUM Завершился четвёртый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы 17 декабря.
За четыре месяца прошедшего сезона марафона были проведены более 250 турниров — в них приняли участие более 27 тыс. человек. Суммарный призовой фонд превысил 3,5 млн рублей.
ИА REGNUM напоминает, что в рамках четвертого сезона «Московского Киберспорта» прошел международный турнир «Битва за науку». Он стал самым крупным студенческим турниром за всю историю России — в нём приняли участие почти 1350 студентов из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.
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