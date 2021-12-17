Москва, 17 декабря, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Завершился четвёртый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы 17 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

За четыре месяца прошедшего сезона марафона были проведены более 250 турниров — в них приняли участие более 27 тыс. человек. Суммарный призовой фонд превысил 3,5 млн рублей.

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр. «В четвёртом сезоне «Московский Киберспорт» показал отличный рост и количественных и качественных показателей. Например, в первом сезоне на один турнир у нас в среднем приходилось 34 участника, а в четвёртом — 110. В турниры вовлекается всё больше игроков, уровень мастерства растёт, что органично приводит к расширению высших дивизионов и появлению премьер-лиг, в которых участвуют сильнейшие игроки и команды России и стран ближнего зарубежья»

ИА REGNUM напоминает, что в рамках четвертого сезона «Московского Киберспорта» прошел международный турнир «Битва за науку». Он стал самым крупным студенческим турниром за всю историю России — в нём приняли участие почти 1350 студентов из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Также в рамках четвертого сезона «Московского Киберспорта» состоялся Суперкубок МСКЛ, в котором встретились победитель 11-сезона МСКЛ РТУ МИРЭА и чемпион МСКЛ+ Университет ИТМО (Санкт-Петербург)