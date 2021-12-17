Ижевск, , 20:00 — REGNUM «Общественный транспорт — это действительно проблема все четыре года. И мы к ней с разных сторон подходим, пытаемся выводить на маршруты предпринимателей. Там есть свои проблемы, не буду углубляться. Каждый маршрут приходится отрабатывать вручную», — прокомментировал одно из обращений на тему общественного транспорта глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии.

Зима. Школьный автобус на переправе Дмитрий Часовитин

Причем речь в обращениях граждан шла не только о городском общественном транспорте, но и об исчезновении межмуниципальных маршрутов.

«Пока системного решения, чтобы закрыть все эти проблемы, мы не находим. Даже смотрели, как воссоздать снова государственную компанию — это огромные деньги. Либо как-то по-другому решать вопрос. Но точечно чаще всего получается решать проблемы», — заверил глава республики.

Также много вопросов поступило на тему общественного транспорта в Ижевске и других городах Удмуртии. Граждане жалуются, что долго ждут автобусов, транспорт приходит переполненный, в Ижевске нет кондукторов, все ждут обещанный автопарк на сто машин, никто его не видит. Жители Сарапула возмущены ростом стоимости проезда на 35% за последний год — с 20 до 27 рублей.

«Действительно, это объективная проблема. Я дал поручение премьер-министру Ярославу Семенову, у нас не только в Ижевске и Сарапуле, в Можге — серьезная проблема», — признал Бречалов.

По словам главы миндортранса Удмуртии Алексея Горбачева, в Можге на сегодняшний день не хватает водителей.

«Три водителя приняты в штат, двух человек взяли из города Ижевска и одного водителя — из центра занятости в городе Можге. Туда пришли три автобуса большой вместимости. Поэтому на сегодняшний день администрация города там вопрос закрывает. Но, все равно, есть проблемы. Там четыре человека ушли на больничный, водителя именно с ковидом, поэтому вся проблема не в подвижном составе», — рассказал о ситуации министр.

Бречалов отметил, что проблема решается, но недостаточно эффективно, причем вопросы и проблемы есть и по подвижному составу. Глава Удмуртии поручил главе Можги и министерства транспорта в еженедельном формате контролировать эту ситуацию.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что в Ижевске есть масса нареканий по целому ряду маршрутов. Мэр заверил, что все проблемные маршруты будут отслеживаться в каждодневном режиме. График движения будет контролировать ИПОПАТ.

«Насчет 100 единиц техники, действительно, город их уже получил», — пояснил Бекмеметьев, добавив, что на маршруты пока вышло только 80 единиц, 20 — в стадии оформления, они выйдут на улицы города в 20-х числах декабря.

Также глава Ижевска обозначил серьезную проблему с персоналом, поскольку болеют ковидом и водители, и кондукторы, при этом недостаточно желающих работать кондуктором в связи с эпидемиологической опасностью и невысоким уровнем заработной платы. Бекмеметьев пообещал, что в ручном режиме будет контролироваться каждый маршрут, чтобы снизить «фактор недовольства».

Как сообщало ИА REGNUM, неоднократно при обсуждении новых ограничительных мер в социальных сетях граждане жаловались на работу общественного транспорта. По словам жителей республики, невозможно соблюдать дистанцию, на остановках зимой приходится простаивать длительное время, что также негативно сказывается на здоровье.