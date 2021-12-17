Москва, 17 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Министерство финансов России ожидает исполнения федерального бюджета по итогам 2021 года с профицитом в пределах 0,5% ВВП. Об этом 17 декабря сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Ранее Минфин прогнозировал, что бюджета в текущем году будет исполнен с дефицитом в размере 0,2% ВВП.

Как отметил Силуанов, окончательный показатель «будет зависеть от активности министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни». «Мы считаем, что будет профицит в пределах 0,5%», — сказал он.

Ранее Минфин сообщил, что за январь-ноябрь федеральный бюджет, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в размере 2,338 трлн рублей. За этот период в бюджет поступило 22,439 трлн рублей доходов, расходы составили 20,101 трлн рублей.