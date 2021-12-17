Париж, 17 декабря 2021, 19:58 — REGNUM Крым некорректно называть «оккупированной Россией украинской территорией», заявил депутат от Франции Тьерри Мариани 17 декабря в Европейском парламенте.
Он указал на то, что в 2014 году крымчане «решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов». Кроме того, крымчане не бегут на Украину — как могло бы происходить при аннексии.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 декабря, немецкая община Крыма пригласила в регион канцлера Германии Олафа Шольца.
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