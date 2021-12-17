Париж, 17 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Крым некорректно называть «оккупированной Россией украинской территорией», заявил депутат от Франции Тьерри Мариани 17 декабря в Европейском парламенте.

Rk.gov.ru Тьерри Мариани. Крым

Он указал на то, что в 2014 году крымчане «решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов». Кроме того, крымчане не бегут на Украину — как могло бы происходить при аннексии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 декабря, немецкая община Крыма пригласила в регион канцлера Германии Олафа Шольца.