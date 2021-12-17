Подгорица, 17 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Черногории 61,5 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58,2 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Admobninsk.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

280 970 человек, или 45,3 процента, получили первую дозу вакцины, а 266 276 человек, или 42,9 процента от общей численности населения получили вторую дозу.

В Черногории 281 человек получил первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 616 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили более 65,11 тысячи граждан, а за последние 24 часа — 918 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.