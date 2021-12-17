Москва, , 19:50 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом призывает регионы России нарастить темпы вакцинации в преддверии новогодних праздников. Об этом заявила 17 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Накануне новогодних каникул мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации», — сказала вице-премьер.

Он подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, и призвала соблюдать все ограничительные меры при проведении новогодних мероприятий.

Как сообщила Татьяна Голикова, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета в России вырос с 55,7% до 58,2%, но при этом в десяти регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 осложнилась.

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