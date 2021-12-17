Минск, 17 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о поставках белорусских нефтепродуктов через порты России в трети страны ратифицирован в Национальном собрании Белоруссии. Официальный Минск связал принятие документа с применением международных санкций.

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«Ратификация соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, позволит организовать сотрудничество с российской стороной в данной области и обеспечить поставку белорусских нефтепродуктов на экспорт. Это особенно важно в условиях санкционного давления стран Запада и вводимых ограничений в области транспортного транзита. Для реализации соглашения предусмотрено формирование совместной комиссии», — сказано в публикации Совета Республики — верхней палаты Национального собрания Белоруссии.

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После ратификации подписанного ещё 19 февраля межправительственного соглашения его должен подписать Александр Лукашенко — только после этого оно вступит в силу. До этого белорусский экспорт нефтепродуктов продолжит идти через порты постсоветских прибалтийских республик Евросоюза.

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