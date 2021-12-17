Астана, 17 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Казахстанский продюсер Imanbek (Иманбек Зейкенов) и американский рэпер Lil Xan (Николас Диего Лианос) опубликовали совместную песню, в создании которой также принял участие российский музыкант KDDK. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов)

В рамках сотрудничества исполнителей была создана танцевальная композиция, записанная на английском языке и получившая название Go Crazy. Позднее музыкальный сервис Spotify добавил трек в подборку «Танцевальных хитов».

Напомним, что Imanbek прославился в 2019 году, сделав ремикс на популярный сингл исполнителя Saint Jhn под названием Roses. 14 марта 2021 года продюсер получил награду премии «Грэмми» за «Лучший ремикс».