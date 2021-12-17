Стокгольм, , 20:15 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на пять. Эта информация была опубликована 17 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 231 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 250 885 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4130 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 707 313 человек старше 12 лет (85,3%), вторую — 7 326 603 (81,1%).

С начала пандемии в общей сложности 8 107 человек получили медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.