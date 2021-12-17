Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В Сети появился тизер сериала «Ведьмак: Происхождение». Ролик доступен на YouTube-канале Villen The Dragon 17 декабря.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Проект является приквелом сериала «Ведьмак». По сюжету, события шоу произошли за 1,2 тыс. лет до эпохи Геральта. В «Ведьмак: Происхождение» расскажут о периоде Сопряжения сфер, когда в мире появились первые монстры.

Добавим, что в шоу сыграли актёры Лоуренс О’Фуарайн, София Браун, Мишель Йео, Миррен Мак и другие. Премьера проекта запланирована на 2022 год.