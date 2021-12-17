Москва, 17 декабря, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Российский рэпер Gone.Fludd (Александр Смирнов) опубликовал видеоклип на композицию под названием «Слеза Бандита». Премьера ролика состоялась на его официальном YouTube-канале 17 декабря 2021 года.

Съёмки

Отличительной особенностью работы стало сочетание из компьютерной графики и различных локаций, посещаемых музыкантом. Также в съемках видео приняли участие представители музыкального объединения Glam Go Gang!, основателем которого является Gone.Fludd.

Напомним, что 8 октября 2021 года исполнитель представил мини-альбом Digital Fantazy, в который и вошла «Слеза Бандита». 17 ноября 2021 года состоялся выход видеоклипа на другую композицию из этого проекта, получившую название Traxxxmania.