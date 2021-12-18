18 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о прибытии на Украину судна с австралийским углем.

Мирослава Романенко, , 18:05 — REGNUM Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о прибытии судна с австралийским углем. Соответствующее сообщение было опубликовано 17 декабря пресс-службой компании. Это третье по счету судно с импортированным углем для компании.

Шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 08:30 (09:30 мск — М. Р.) судно класса «Панамакс» Kyoto star с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту «Южный», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание». Многие указали на то, что этого угля не хватит на длительный срок. Иные также с сарказмом задались вопросом, а нельзя ли было страну происхождения угля найти поближе?

«Австралийские браты (братья — М. Р.) не подкачали!» — иронизирует Igor.

«Скоро назло всем уголь с Марса доставлять будут», — написала Natali K.

«Надеюсь, когда встречали судно, гимн спели?» — смеется Karolina.

«Они издеваются?» — недоумевает evrica.

«Ура, подымем экономику Австралии. А свою уничтожим…» — пишет Сергей.

«На пару дней хватит», — отметил Artem Z.

«Так и газа… [мало] у нас осталось. 4 миллиарда — это технический, который невозможно поднять из хранилищ. 3 миллиарда — газ европейских стран, который они заберут», — добавил Сергей С.

«А подальше не нашли страну, где купить уголь?!» — задался вопросом ЗамаК.

Уголь oatsy40

«Гуляй, рванина», — смеется «Kіевлянинъ».

«Ну и кто тявкал, что Украина без российского угля не сможет, вот, пожалуйста, подавитесь», — отреагировал Максим П.

«Не смеши! Уголь по цене золота? Вы этого достойны!» — ответил Максиму П. Mark C.

«Украинского угля нет?» — спросил «Е».

"Если бы не Украина, кто бы ещё в Европе купил уголь из Австралии», — поинтересовался Константин А.

«Ну че, не так уж и далеко. Уголь из Антарктиды еще не приходил?» — пошутил «Вайгач Остров».

«С Антарктиды нельзя, там с пингвинами не могут по откатам договориться», — пошутил ему в ответ Георгий Ж.

«Небось донецким в Новороссийске загрузились…» — предположил «Это Я».

«Как, однако, долог путь из ЛДНР. Целые прям корабли требуются, чтобы оттуда доставить уголь», — с сарказмом отметил VK.

«Из Австралии. Теперь на Луне поискать надо», — иронизирует Vladimir K.

Добыча угля в ДНР Smdnr.ru

«Гимн спели? Кулёчек с углём поцеловали?» — смеется Sergey Sergeevich.

«Ну все. Обеспечили австралийских шахтёров достойной зарплатой. Молодцы. Истинно славянский подход. Последнюю рубашку с себя отдать», — с сарказмом отреагировал Геннадий.

«Выгодный майдан», — отметил Vjaĉeslav I.

«Он волшебный. Австралийский уголь», — смеется Дмитрий.

«Ближний свет. Скоро с Марса завозить будут», — подытожил Фёдор С.

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