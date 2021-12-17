Копенгаген, 17 декабря, 2021, 20:15 — ИА Регнум. После череды дней, отмеченных среди прочего высоким уровнем распространения коронавируса, 17 декабря правительство Дании приняло решение ввести жесткие ковид-ограничения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр Метте Фредриксен, передает шведский телеканал SVT.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

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За последние 24 часа в Дании было выявлено 11 194 новых случая заражения коронавирусом, и премьер-министр написала в Facebook, что «не сомневается в том, что потребуются новые меры, чтобы разорвать цепочки заражения».

По словам премьер-министра, музеи, театры и другие помещения, где собирается много людей, должны быть закрыты. Постановление правительства также распространяется на кинотеатры, техникумы, парки развлечений, ярмарки, игровые залы и конференции.

Отмечается, что пятая часть тех, у кого был обнаружен коронавирус за последнее время, заражается омикрон-штаммом.