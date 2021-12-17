Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Рэп-исполнитель Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур) выпустил клип на трек 25 million. Премьера работы состоялась на официальном YouTube-канале артиста 17 декабря 2021 года.

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По сюжету видео музыкант становится крупным бизнесменом, ведущим роскошный образ жизни. Эта работа стала первым видеоклипом из его нового альбома.

Напомним, что 17 декабря 2021 года Roddy Ricch также опубликовал свою вторую студийную пластинку. В проект вошли 18 новых композиций.

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