Подгорица, , 19:40 — REGNUM Цены на продукты и услуги в Черногории за год выросли в среднем на 4,4 процента, а наибольший рост был зарегистрирован на растительные масла и топливо, сообщает черногорское статистическое ведомство Монстат.

Инфляция Pixabay.com

А именно, цены на топливо выросли за год на 36,6 процента, а цены на топливо выросли на 30,8 процента.

Согласно официальному статистическому индексу, потребительские цены в ноябре выросли в среднем на 0,3% по сравнению с октябрем.

На продолжение инфляции на ежемесячной основе на этот раз больше всего повлияли цены на топливо, молоко, сыр и яйца, за которыми следовали хлеб и крупы, мясо, одежда, твердое топливо и пищевые масла.