Вашингтон, 17 декабря 2021, 19:39 — REGNUM Американский рэп-музыкант 6lack (Рикардо Вальдес Валентайн) представил сразу два новых трека. Выход композиций состоялся на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.
После продолжительного творческого затишья исполнитель опубликовал двойной сингл, в который вошли песни из будущего альбома музыканта. В треке Rent Free наблюдается стилистика трэп-звучания, в то время как на работе под названием By Any Means имеется сочетание из пения и речитатива.
Напомним, что ранее 6lack анонсировал премьеру новой пластинки под названием Difference в 2022 году. Всего на счету артиста два студийных альбома.
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