Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Американский рэп-музыкант 6lack (Рикардо Вальдес Валентайн) представил сразу два новых трека. Выход композиций состоялся на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

После продолжительного творческого затишья исполнитель опубликовал двойной сингл, в который вошли песни из будущего альбома музыканта. В треке Rent Free наблюдается стилистика трэп-звучания, в то время как на работе под названием By Any Means имеется сочетание из пения и речитатива.

Напомним, что ранее 6lack анонсировал премьеру новой пластинки под названием Difference в 2022 году. Всего на счету артиста два студийных альбома.

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