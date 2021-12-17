Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге горит строящийся корвет, в результате пожара есть пострадавшие. Об этом 17 декабря сообщает источник телеканала «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительный завод Северная верфь

Пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу, 17 декабря. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до №3.

Добавим, что на «Северной верфи» строятся надводные корабли для ВМФ России. Среди них, например, корвет «Ретивый» проекта 20 380, строительство которого идет по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота России.