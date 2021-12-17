Минск, 17 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. «Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов российской государственной корпорации «Роскосмос» Олег Новицкий награжден орденом Дружбы народов», — сообщила 17 декабря пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Информируя о подписании Александром Лукашенко наградного указа, там отметили: «Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей».

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Напомним, госагитпроп Белоруссии постоянно называет Олега Новицкого «белорусским космонавтом» и представляет его деятельность на МКС как деятельность не российского, а именно белорусского космонавта. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации Олег Новицкий родился в БССР, но является гражданином России. Свой первый космический полёт он осуществил в 2012 году.

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