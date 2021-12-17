Сибиу , , 19:37 — REGNUM Правоохранительные органы города Сибиу (северо-запад Румынии) объявили в общегосударственный розыск женщину, нашедшую в местной аптеке кошелек, в котором находились банковские карты, паспорт, водительское удостоверение и €12 тыс. наличными. Об этом 17 декабря сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Карты. Бумажник stevepb

Согласно оперативным данным, подозреваемая присвоила забытый иностранным туристом бумажник и вышла из аптечного заведения. Несмотря на то, что женщина попала в ракурс видеокамер, ее личность не установлена. Владельцем упомянутого бумажника является высокопоставленный чиновник одного из западных государств.

За любую информацию о местонахождении потерянных документов и о деньгах назначено вознаграждение. Как предполагают независимые аналитики, в несессере могли храниться секретные материалы.