Москва, , 21:49 — REGNUM Исполнитель Григорий Лепс записал видеообращение к поклонникам. Ролик он опубликовал в личном Instagram-аккаунте 17 декабря.

Григорий Лепс Okras

https://www.instagram.com/tv/CXlXpv0oL_Y/

«Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Никогда не дождётесь!» — заверил артист. «У меня был гипертонический криз, не очень сильный, но я всё же решил лечь в больницу. Я пролежал там один день», — объяснил он.

Ранее певица Лариса Долина сообщила о том, что её выступление с Григорием Лепсом отменили. По словам Долиной, причиной стала «Гришина болезнь».

Читайте ранее в этом сюжете: Cream Soda представила песню про наступающий 2022 год