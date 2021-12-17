Лондон, , 19:32 — REGNUM Диалог с Россией очень важен — и для Украины, и для Великобритании, сообщили 17 декабря в пресс-службе британского правительства. Обсуждалась и «газовая проблема».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

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Соответствующее видение протранслировали в ходе телефонных переговоров британский премьер-министр Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский.

Переговорщики, обсуждая сложившуюся вокруг Украины ситуацию, отметили, что продолжение диалога, в том числе с Россией, очень важно. При этом Джонсон указал Зеленскому на «важность выполнения Минских соглашений всеми всеми сторонами».

Помимо войны в Донбассе, Джонсон и Зеленский говорили о том, как уменьшить «зависимость от газа из России» — и для Украины, и для европейцев. Говорили о перспективах перехода на возобновляемые источники энергии.

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