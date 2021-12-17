Таллин, , 19:32 — REGNUM Призывы премьер-министра Эстонии Каи Каллас к эстоноземельцам снижать счета за дорогую электроэнергию за счет отключения лишней домашней электротехники вызвали ироничные комментарии главного редактора издания мэрии Таллина на русском языке «Столица» Александра Чаплыгина.

Без электричества

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас продолжает отжигать. Теперь она обвинила в больших счетах за электричество собственных сограждан: мол, понакупили себе по четыре холодильника и по телевизору в каждую комнату, а потом жалуются, что денег не хватает. Экономнее нужно быть, граждане», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Чаплыгин заявил, что не знает семей, живущих описанным премьер-министром роскошным образом: «А если такие семьи и есть, то вряд ли они испытывают проблемы с оплатой счетов. Речь явно идет о людях с доходом выше среднего, но таких в Эстонии, если верить статистике, не более 10−15 процентов. Остальным и при одном холодильнике тяжело».

Известный журналист предположил, что премьер Каллас живет не в Эстонии, а какой-то выдуманной ею «прекрасной стране», а все ее рассуждения похожи на слова оторванной от реальности элиты.

«Ей, элите, вообще не до этих низменных проблем. Она, элита, занимается решением мировых проблем, сдерживая Россию и противостоя растущему влиянию Китая. Эта борьба оборачивается тяжелыми экономическими потерями, но богатый эстонский народ успешно справляется с этими проблемами. Четыре холодильника полны под завязку», — написал эстонский публицист.