Таллин, 17 декабря 2021, 19:32 — REGNUM Призывы премьер-министра Эстонии Каи Каллас к эстоноземельцам снижать счета за дорогую электроэнергию за счет отключения лишней домашней электротехники вызвали ироничные комментарии главного редактора издания мэрии Таллина на русском языке «Столица» Александра Чаплыгина.

Без электричества
Без электричества

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас продолжает отжигать. Теперь она обвинила в больших счетах за электричество собственных сограждан: мол, понакупили себе по четыре холодильника и по телевизору в каждую комнату, а потом жалуются, что денег не хватает. Экономнее нужно быть, граждане», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Чаплыгин заявил, что не знает семей, живущих описанным премьер-министром роскошным образом: «А если такие семьи и есть, то вряд ли они испытывают проблемы с оплатой счетов. Речь явно идет о людях с доходом выше среднего, но таких в Эстонии, если верить статистике, не более 10−15 процентов. Остальным и при одном холодильнике тяжело».

Известный журналист предположил, что премьер Каллас живет не в Эстонии, а какой-то выдуманной ею «прекрасной стране», а все ее рассуждения похожи на слова оторванной от реальности элиты.

«Ей, элите, вообще не до этих низменных проблем. Она, элита, занимается решением мировых проблем, сдерживая Россию и противостоя растущему влиянию Китая. Эта борьба оборачивается тяжелыми экономическими потерями, но богатый эстонский народ успешно справляется с этими проблемами. Четыре холодильника полны под завязку», — написал эстонский публицист.