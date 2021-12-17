Москва, , 19:31 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 58,2%. Об этом сообщила 17 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она уточнила, что прививку по меньшей мере одним компонентом вакцины получили 76 523 086 человек, полный курс вакцинации прошли 70 831 362 человек.

Ранее Севастополь первым из субъектов Федерации достиг уровня коллективного иммунитета выше 80%.

Как сообщила вице-премьер, уровень коллективного иммунитета выше 75% на сегодняшний день достигнут в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Московской области.

«Догоняют Тува, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области — здесь коллективный иммунитет выше 71%», — добавила она.