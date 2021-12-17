Москва, 17 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Вопрос «транзита власти» в повестку дня Кремля не входит, этим заниматься просто некогда, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу RTVI.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет. Работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем с ковидом», — сказал Песков.

При этом он добавил, что за три года до президентских выборов «обсуждение темы транзита — заработок разных политологов», а в Кремле «это не тема повестки дня вообще».

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года или порекомендует какого-нибудь кандидата себе на смену.

«Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — сказал Песков.