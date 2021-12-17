Каракас, , 19:38 — REGNUM Столица Венесуэлы Каракас, а также 20 штатов страны пострадали от очередного массового отключения электричества, вызванного сбоем в работе гидроэлектростанции на юге страны. Правительство не исключает версию о террористическом акте, передаёт 17 декабря новостное агентство Brasil de Fato.

ГЭС Chintohere

Сообщается, что отключение энергоснабжения произошло на ГЭС Эль-Гури в штате Боливар. Два года назад Венесуэла уже оставалась без электроэнергии из-за взрыва и хакерской атаки на автоматизированную систему станции. Причины нынешнего отключения пока неизвестны.

Вице-президент сектора общественных работ Эрнесто Реверола заявил, что отключение электроснабжения может быть результатом террористической атаки. «Те, кто показал свое безумие в 2019 году, снова атакуют наших людей в преддверии декабрьских праздников», — сказал он в эфире национального радио.

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