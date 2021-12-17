София, , 19:19 — REGNUM Легенда болгарской эстрады Лили Иванова презентовала медперсоналу крупнейшей университетской больницы Софии «Пирогов» все цветы и цветочные композиции со своего юбилейного концертного мероприятия. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

По словам певицы, подобный символический жест является знаком преклонения перед деятельностью врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, которые работают в сложнейших условиях пандемии.

Лили Иванова «Я счастлива хоть немного порадовать этих прекрасных людей».

Помимо цветов, певица подарила сотрудникам учреждения диски со своим новым альбомом.

Напомним, 82-летняя народная артистка Болгарии Лили Иванова по-прежнему популярна как в республике, так и за ее пределами. Ее концерты неизменно собирают аншлаги в десятках стран мира.

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