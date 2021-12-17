В Болгарии певица Лили Иванова отдала больнице все цветы со своего концерта
София, 17 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Легенда болгарской эстрады Лили Иванова презентовала медперсоналу крупнейшей университетской больницы Софии «Пирогов» все цветы и цветочные композиции со своего юбилейного концертного мероприятия. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».
По словам певицы, подобный символический жест является знаком преклонения перед деятельностью врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, которые работают в сложнейших условиях пандемии.
Помимо цветов, певица подарила сотрудникам учреждения диски со своим новым альбомом.
Напомним, 82-летняя народная артистка Болгарии Лили Иванова по-прежнему популярна как в республике, так и за ее пределами. Ее концерты неизменно собирают аншлаги в десятках стран мира.