Вильнюс, , 19:14 — REGNUM В связи со снижением потока грузов из Белоруссии, порт Клайпеды уволил 20 своих работников. Об этом сообщает издание delfi.lt со ссылкой на дирекцию Клайпедского государственного порта.

Порт Клайпеды Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, влияние санкций, принятых странами Запада в отношении Белоруссии, сказывается на работе порта на протяжении всего года. Часть грузов из Белоруссии не приходит в порт с января.

«Фиксируется снижение потока грузов из Белоруссии, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, поэтому в сентябре мы пересмотрели функции работников дирекции. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность, после этого будут уволены 20 человек», — рассказал Латакас.

Всего по состоянию на 17 декабря, до начала увольнений, в Клайпедском порту было 252 работника. Порт был одним из основных каналов для транзита белорусских калийных удобрений и других товаров.

«Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится, поэтому потребуется помощь компаниям, и, возможно, дирекции порта», — заявлял ранее гендиректор порта.

Ранее, председатель правления «Литовской железной дороги» Кястутис Шлюжас сообщил об увольнении главы «ЛЖД» Мантаса Бартушки в связи со скандалом о транзите через Литву подсанкционных белорусских грузов.

В то же время, как сообщает литовский портал деловой информации vz. lt, в связи с разрывом китайско-литовской торговли, в КНР застряли товары из Литвы на 10 млн евро. Не ясна судьба товаров на 40 млн евро, отправленных в Китай 140 литовскими компаниями. По предварительным данным Литовской конфедерации промышленников, из-за ухудшения литовско-китайских отношений пострадали не менее 50 литовских компаний.