Вильнюс, 17 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В связи со снижением потока грузов из Белоруссии, порт Клайпеды уволил 20 своих работников. Об этом сообщает издание delfi.lt со ссылкой на дирекцию Клайпедского государственного порта.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Клайпеды

Как заявил генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, влияние санкций, принятых странами Запада в отношении Белоруссии, сказывается на работе порта на протяжении всего года. Часть грузов из Белоруссии не приходит в порт с января.

«Фиксируется снижение потока грузов из Белоруссии, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, поэтому в сентябре мы пересмотрели функции работников дирекции. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность, после этого будут уволены 20 человек», — рассказал Латакас.

Всего по состоянию на 17 декабря, до начала увольнений, в Клайпедском порту было 252 работника. Порт был одним из основных каналов для транзита белорусских калийных удобрений и других товаров.

«Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится, поэтому потребуется помощь компаниям, и, возможно, дирекции порта», — заявлял ранее гендиректор порта.

Ранее, председатель правления «Литовской железной дороги» Кястутис Шлюжас сообщил об увольнении главы «ЛЖД» Мантаса Бартушки в связи со скандалом о транзите через Литву подсанкционных белорусских грузов.

В то же время, как сообщает литовский портал деловой информации vz. lt, в связи с разрывом китайско-литовской торговли, в КНР застряли товары из Литвы на 10 млн евро. Не ясна судьба товаров на 40 млн евро, отправленных в Китай 140 литовскими компаниями. По предварительным данным Литовской конфедерации промышленников, из-за ухудшения литовско-китайских отношений пострадали не менее 50 литовских компаний.