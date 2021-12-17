Москва, 17 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил, с какой частотой пользуется интернет-пространством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом глава российского государства рассказал 17 декабря на съезде РСПП.

По его словам, у него просто нет времени на то, чтобы «заглядывать» в интернет-сети.

«Да мне некогда туда заглянуть», — сказал Путин в ответ на предложение одного из участников съезда РСПП зайти в интернет, чтобы убедиться в проблемах системы регулирования в строительной сфере.