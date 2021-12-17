Курган, 17 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Кургане перед судом предстанет бывший командир роты батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД, которого обвиняют во взятках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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Следствием установлено, что в 2017—2020 годах бывший сотрудник ГИБДД получил от руководителя коммерческой организации взятки на сумму более 370 тысяч рублей. Деньги перечислялись обвиняемому на банковскую карту за сопровождение крупногабаритных грузов бизнесмена по региону, а также за непринятие мер в отношении водителей и ответственных должностных лиц фирмы за допускаемые ими нарушения при перевозках. Также обвиняемый предлагал мелкую взятку двум сотрудникам ГИБДД, один из которых пытался пресечь нарушение правил перевозки грузов, другой по указанию начальника, не зная подоплёки, сопроводил один из грузов фирмы.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.