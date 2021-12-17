Москва, , 19:03 — REGNUM Появление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на какой-либо территории означает, что сначала там станет плохо, затем будет смешно, а потом — совсем плохо, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это загадочный элемент, но Грузия почему-то возвращается на эти грабли, отметил Песков.

«У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо, но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять», — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, Саакашвили в августе 2008 года организовал нападение грузинских войск на российских миротворцев в Южной Осетии, массовое убийство мирных жителей, а затем, после разгрома грузинских войск, обвинил Россию в «агрессии».

Позднее в Грузии он стал фигурантом уголовных дел, а затем оказался в тюрьме.

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