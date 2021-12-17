Москва, , 19:02 — REGNUM Вряд ли что-то не выйдет у опального олигарха Михаила Ходорковского в его попытках «раскачивать Россию», потому что он «абсолютно оторвался» от страны, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Михаил Ходорковский (фрагмент рисунка) thierry ehrmann

Отметив, что Ходорковского выпустили на свободу раньше срока, а он при этом «не жалеет собственных средств на то, чтобы раскачивать нашу страну», Песков сказал:

«Но у него это не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России».

Напомним, бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Ходорковский отсидел в России за хищения и неуплату налогов десять лет и два месяца и был помилован — за восемь месяцев до окончания срока.

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