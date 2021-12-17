Ватикан, 17 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Развитые страны должны сделать всё, чтобы обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей Земли, заявил в пятницу, 17 декабря, папа римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

На встрече с послами, аккредитованными в Ватикане, Франциск, которому 17 декабря исполнилось 85 лет, отметил, что обеспеченность вакцинами — не вопрос вежливости, а вопрос справедливости.

«Международное сообщество должны увеличит свои усилия на этом направении», — подчеркнул папа.