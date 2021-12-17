Киев, , 20:32 — REGNUM Связанные с подавлением русского языка скандалы на Украине происходят постоянно и отражают борьбу государства с русскостью своих граждан. Об этом 17 декабря заявил ИА REGNUM киевский публицист Дмитрий Скворцов.

Дмитрий Скворцов Личный архив Дмитрия Скворцова

Напомним, что ранее в Киеве учитель в одном из лицеев отказалась удовлетворить просьбу ученика разговаривать на украинском языке. В 2019 году на Украине началась очередная волна украинизации, связанная с введением в действие «Закона о функционировании украинского языка как государственного».

«Подобного рода скандалы происходят на Украине ежедневно. Просто не все из них попадают на камеру. Как правило, провоцируют и фиксируют подобное «свидомые громадяны» («сознательные граждане» — ИА REGNUM) которые по самой своей сути есть потомственные стукачи — от первых украинцев, которые ещё со времён Талергофского геноцида доносили австрийской власти на своих земляков, отказывавшихся отрекаться от имени русского», — заявил публицист.

Сейчас это доносительство поставлено на государственный уровень, утверждает эксперт. «Существует институт Уполномоченного «по защите держимовы (государственного языка — ИА REGNUM)» во главе со шпрехенфюрером, что предусмотрено соответствующим законом», — напомнил Скворцов.

Дмитрий Скворцов Учительница из представленного ролика, конечно, нарушила данный закон. И она, думаю, прекрасно осознавала это, когда произнесла свою речь перед камерой юного стукача. Это показывает всю степень насилия над исконно русскоговорящей душой большинства населения Украины. Даже если эта душа и выскакивала из тела на майданах. Вот люди и срываются отчаянно — то в Киеве, то в Харькове или Екатеринославе, а то и где-нибудь в Ужгороде. Да, конечно, все они, как правило, через день-два публично извиняются на камеру. Кто — прижатый к стенке сворой «актывистив», кто — начальством (под угрозой увольнения), кто — собственными родителями («ты, что, хочешь папин бизнес завалить?!»). На самом деле, «мовные» законы (в том числе, об образовании) целиком противоречат основному закону — закону прямого действия — конституции Украины, по которой русскому языку гарантирована поддержка в его всестороннем развитии и повсеместном использовании.

В том числе поддержка русского языка гарантирована в сфере образования, напомнил публицист. «Но где «дэмократычна Украина», а где элементарная законность…», — сыронизировал Скворцов.

«И да — за то, что учительница назвала себя русской, ей вообще памятник следует поставить после освобождения Украины от фашистов. Гордиться этим — сегодня подвиг», — заключил эксперт.